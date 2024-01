Larian Studios ha iniziato i lavori sull'Atto 1 del nuovo gioco dopo Baldur's Gate 3

Swen Vincke, fondatore e capo di Larian Studios, ha condiviso un lungo messaggio su X | Twitter dove afferma di aver completato la bozza dell'"Atto 1" del nuovo grande progetto dello studio dopo Baldur's Gate 3.

Il boss di Larian Studios spiega che ci sono voluti ben quattro mesi solo per inquadrare quale direzione dare al progetto, precisando che ciò non significa che presto arriverà un annuncio in pompa magna e che probabilmente alcune idee iniziali potrebbero non sopravvivere durante la gestazione del progetto, che come potete intuire richiederà anni.

"È stata una mattinata fantastica! Dopo 4 mesi passati a scrivere e riscrivere, abbandonare idee per poi rivisitarle, finalmente ho capito come dovremmo trattare l'Atto 1 di questa cosa a cui sto lavorando", ha detto Vincke. "Quotami quando verrà annunciato per vedere quanto della bozza di oggi è sopravvissuto. Sospetto molto."

"Una cosa che ho imparato nel corso degli anni è che il lavoro svolto sulle bozze abbandonate non è mai sprecato, anche se pensi che siano una merda. Molto spesso scopri che puoi riciclare il tuo lavoro una volta trovata la storia giusta. Questo tipo di lavoro può essere davvero frustrante quando sei bloccato, ma la cosa importante è non arrendersi mai e rimanere autocritici, anche se la situazione sembra senza speranza. Il lavoro creativo è l'esplorazione di un vasto spazio e può servire del tempo per trovare la strada giusta."

"Detto questo, non ho ancora condiviso la bozza con nessuno, quindi è possibile che tutti pensino sia brutta e quindi eliminerò questo thread, andrò a sedermi in un angolo con il mio cane e farò finta che non sia successo nulla. Inoltre, non è quello che pensate e non si tratta di un teaser per un annuncio. Sono semplicemente entusiasta di dove andrà a finire questo progetto e volevo condividere questo sentimento. Ci vorrà del tempo prima di parlarne."