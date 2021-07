Lionheart su PC in un remake perfetto, dopo trent’anni dalla versione Amiga

Lionheart è arrivato anche su PC (e non solo). Considerando che la versione Amiga uscì nel 1993, stiamo parlando di poco meno di trent'anni di distanza tra l'originale e questa nuova incarnazione. A realizzare l'impresa è stato lo sviluppatore Dj.Thunder con il suo Byron 3D Games Studio, che ha lavorato a un remake Java fedele al 99,9% all'originale.

Per chi non lo conoscesse, stiamo parlando di un platform action che all'epoca fece parlare di sé soprattutto per il suo incredibile lato grafico, capace di spremere l'Amiga in modo impressionante. Fu sviluppato dalla compianta Thalion Software, con l'art design di Henk Neiborg.

Naturalmente il download del remake è completamente gratuito. Per giocarci, dovete avere installato almeno Java 8 sul vostro sistema. Potete lanciarlo sia sotto Windows che sotto Linux e Android.

Per scaricare il remake di Lionheart non vi resta che andare sulla sua pagina Github e cliccare sul link per i download in fondo alla pagina.