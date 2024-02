Lupin III: Lost Treasure Under the Sea per Gamecube finalmente tradotto dal giapponese

Lupin III: Lost Treasure Under the Sea (titolo originale: Lupin III: Umi ni Kieta Hihou) è stato finalmente tradotto dal giapponese. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, è una visual novel per Nintendo Gamecube che racconta una storia inedita del ladro gentiluomo versione Monkey Punch.

L'originale, sviluppato da Asmik Ace e pubblicatto nel 2003, non è mai uscito dalla madre patria (il genere delle visual novel si è aperto all'occidente in tempi relativamente recenti), ma ora i fan hanno posto rimedio alla mancanza realizzando un traduzione amatoriale, di cui è disponibile la versione 0.5.0.