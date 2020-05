Metroid Prime Trilogy per Nintendo Switch arriva a giugno, per un negozio svedese

Metroid Prime Trilogy, la collezione delle tre avventure in prima persona con protagonista Samus Aran, per un negozio svedese arriverebbe il 19 giugno 2020 su Nintendo Switch. La raccolta della trilogia di Metroid Prime, iniziata nel 2002 su GameCube e poi conclusasi nel 2007 su Wii con Metroid Prime 3: Corruption, era da alcuni anni in prenotazione, ma senza data, sul sito svedese inet.se.

La novità è che da qualche ora il sito internet del negozio ha aggiornato la pagina del gioco con una data di lancio ufficiale: il 19 giugno 2020. Per il momento non ci sono informazioni ufficiali in merito, ma sarebbe molto strano se i tecnici di inet.se avessero toccato senza motivo una scheda che non richiedeva nessun tipo di manutenzione.

Comunque manca davvero poco alla data di lancio: nel bene o nel male non dovremo aspettare molto prima di sapere se si è trattato di un errore o se davvero c'è qualcosa sotto. D'altra parte Nintendo ha appena annunciato dal nulla Paper Mario: The Origami King, un'esperienza completamente nuova prevista per luglio: è possibile che abbia bisogno di meno tempo per comunicare l'uscita di una raccolta che è già stata pubblicata su Wii nel 2009?

Noi ci speriamo, ovviamente, magari assieme a qualche notizia su Metroid Prime 4. Come sempre vi comunicheremo ogni possibile novità legata al gioco non appena la troveremo.