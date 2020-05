Pokémon: Mike Mignola, il creatore di Hellboy, ama disegnare i mostri tascabili

Mike Mignola, il creatore dell'universo di Hellboy, ma anche il concept artist di Brave: Ribelle e Blade II, ama disegnare i mostri tascabili di Nintendo: i Pokémon. Lo sta dimostrando su Twitter dove ha postato le sue reinterpretazioni dei celebri personaggi creati da Game Freak.

Nato a Berkeley, in California, il 16 settembre 1960, Mignola è noto per i suoi lavori coi supereroi, principalmente per aver creato l'universo di Hellboy per la Dark Horse Comics. Ha anche creato lo storyboard per Dracula di Bram Stoker (divenuto poi un albo vero e proprio) e Lo stupefacente Testa a vite, vincitore del Premio Eisner nel 2003. Ha anche fatto da concept artist di Brave: Ribelle della Pixar e Blade II di Guillermo del Toro, regista che ha recentemente collaborato con Hideo Kojima per Death Stranding. Con il regista ha anche lavorato molto da vicino per l'adattamento cinematografico di Hellboy e per il suo seguito. Ha anche collaborato con Neil Marshall per il reboot del 2019 di Hellboy.

Un autore maturo, dallo stile unico. Che è interessante vedere all'opera con i mostri tascabili di Pokémon, piuttosto lontani dal suo solito immaginario. Nonostante questo, la sua interpretazione è notevole, dato che riesce a mantenere la fedeltà stilistica di Game Freak, pur aggiungendo un tocco personale ai vari personaggi come Bulbasaur, Charmander, Mew o Psyduck.

Come vi sembrano?