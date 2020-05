Xbox Series X, il "Ray Tracing è il Santo Graal della Grafica" per Jason Ronald

Il "Ray Tracing di Xbox Series X è il Santo Graal della Grafica". Questa dichiarazione roboante è stata fatta da Jason Ronald, il director del Program Management di Xbox, e riportata dalla BBC. Ronald si occupa della gestione del programma Xbox e sicuramente lo avrete notato, nel caso in cui abbiate visto una delle ultime dirette di Microsoft come l'Inside Xbox: era il tizio con la barba lunghissima.

In questa dichiarazione, l'uomo Xbox ha detto che il ray tracing è considerato il Santo Graal per coloro che sviluppano grafica in 3D. Il calcolo in tempo reale delle luci e dei riflessi, infatti, è sempre stato un obiettivo mitologico, apparentemente irraggiungibile. Ma è vista come quella caratteristica capace di far fare il salto qualitativo ad una grafica tridimensionale.

Una tecnologia utilizzata nel cinema ormai da diversi anni, ma impossibile da gestire in tempo reale. Troppo alti i costi di produzione, troppa potenza richiesta per essere calcolata, almeno finora. Xbox Series X (e PS5) promettono di offrire grafiche foto-realistiche ricoperte da Ray Tracing. Cosa che consentirebbe, quindi, ti trovare il Santo Graal della grafica.

Un concetto ripreso dall'account ufficiale Xbox che, mostrando "in funzione" l'architettura hardware delle Series X, annuncia in pompa magna che la nuova generazione di console consentirà, per l'appunto, di trovare questo sacro oggetto.

Vi sembra un po' esagerato o vi sembra azzeccato, per quanto pomposo, come paragone? Ritenete il Ray Tracing quella tecnologia in grado di far fare un enorme salto evolutivo alla grafica di un videogioco?