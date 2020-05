Call of Duty: Warzone, nel bunker 11 riferimenti a Call of Duty: Black Ops Cold War?

All'interno di Call of Duty: Warzone sono stati recentemente aperti alcuni bunker. All'interno dell'undicesimo di questi rifugi alcuni giocatori hanno trovato dei riferimenti a quello che sembra essere il prossimo capitolo di Call of Duty, al momento conosciuto come Black Ops Cold War.

Alcuni giorni fa vi avevamo già parlato di questo fantomatico gioco: alcune fonti autorevoli avevano confermato che Activision era al lavoro su Call of Duty: Black Ops Cold War. Adesso sembra che il colosso americano stia utilizzando Call of Duty: Warzone come vetrina per anticipare l'annuncio del nuovo capitolo della serie. D'altra parte 60 milioni di potenziali acquirenti farebbero gola a chiunque.

In molti, infatti, hanno ricondotto il prototipo della macchina radiocomandata presente nel bunker 11 a quella utilizzata come ricompensa delle killstreak di Black Ops. Come se non bastasse sono presenti altri dettagli, come una testata nucleare e una war room, che sembrano essere usciti direttamente dalla serie di Treyarch.

Se davvero fosse così, dovrebbe mancare davvero poco all'annuncio ufficiale da parte di Activision. Voi cosa vi aspettate? Vi piacerebbe un capitolo di Black Ops ambientato durante la Guerra Fredda?