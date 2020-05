PS5 e Xbox Series X sono promettenti, ma Switch è rivoluzionario per Platinum Games

Per Atsushi Inaba e Hideki Kamiya di Platinum Games, PS5 e Xbox Series X sono hardware molto promettenti, in grado di offrire maggiori prestazioni e tecnologia agli sviluppatori. Però a queste macchine manca qualcosa, ovvero la carica rivoluzionaria che per esempio Nintendo Switch ha.

"Nintendo Switch è stato dirompente: ha preso le console casalinghe e le ha rese portatili. Era qualcosa che nessuno aveva fatto prima: ha preso un muro che in molti, probabilmente, non sapevano nemmeno esistesse e l'ha tirato giù," ha detto Atsushi Inaba, l'executive producer di Astral Chain e Nier: Automata. "È solo il mio punto di vista. Non prendetelo in maniera negativo, per l'industria sono macchine molto promettenti."

"Solo che Switch, come il GameBoy e il DS prima di lui, ha aperto molte più possibilità," ha aggiunto. "Da quello che sappiamo, invece, PS5 e Xbox Series X non offriranno grandi sorprese."

Quasi a voler controbilanciare queste affermazioni, Hideki Kamiya, il director di Ōkami, Bayonetta e The Wonderful 101, ha detto che l'Unreal Engine 5 "sembra impressionante," anche se poi ha aggiunto che l'SSD, così come la nuova potenza messa a disposizione da queste console, non sarà la panacea di tutti i mali. "Ogni volta che arrivano nuovi hardware ci sono sempre dei muri da dover aggirare. Non vedo l'ora di scoprire PS5 e Xbox Series X, ma non dovrebbero risolvere tutti i problemi dello sviluppo."

Un punto di vista decisamente meno entusiasta rispetto a tutti i commenti che abbiamo potuto sentire in queste settimane. Cosa ne pensate di questo approccio pacato di Platinum Games? In questi giorni Platinum Games ha pubblicato The Wonderful 101, ecco la recensione.