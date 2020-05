DualSense per PS5 in versione Champions League, Serie A e Liga in questi mockup

Nell'attesa di scoprire nuove caratteristiche e la colorazione definitiva di PS5, un fan ha immaginato il controller DualSense coi colori della Champions League, della Serie A, della Liga spagnola e dei principali campionati di calcio del pianeta. Un mockup che potrebbe essere perfetto per i videogiocatori appassionati anche di questo sport.

Queste reinterpretazioni del controller ufficiale di PlayStation 5 si concentrano sull'aspetto estetico di questa periferica. La prevalenza del bianco con alcuni inserti neri e i profili azzurri al neon, ha acceso la fantasia dei fan che hanno già immaginato in diversi modi questo gamepad. Il DualSense, però, promette di essere rivoluzionario anche sotto il profilo delle funzionalità: Mike Bithell, autore di titoli come John Wick Hex e Thomas Was Alone, sostiene che sarà possibile persino sentire il rumore della pioggia attraverso le sue vibrazioni.

Nell'attesa che Sony mostri al mondo questa e altre funzionalità, i fan continueranno ad immaginare la periferica con i colori e i temi più disparati: in questo caso il calcio. Abbiamo la Champions League, la Serie A TIM, la Premier League, la Liga e alcune altre competizioni di livello mondiale. BenzDavis3 ha ripreso i colori ufficiali di questi tornei, ha posizionato il logo al centro del DualSense e il gioco è fatto.

Cosa ve ne pare? Vi piacerebbe avere un qualcosa di simile con il quale giocare al prossimo FIFA o PES?