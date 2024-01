Monster Hunter: capitoli per WIi U e 3DS perderanno presto l'online, con altri giochi di Capcom

Monster Hunter 4 Ultimate perderà l'online

I capitoli della serie Monster Hunter che perderanno il supporto per l'online sono:

Monster Hunter 3 Ultimate per 3DS,

Monster Hunter 3 Ultimate per Wii U,

Monster Hunter 3 Ultimate Packet Relay Tools per Wii U,

Monster Hunter 4 Ultimate per 3DS,

Monster Hunter Generations per 3DS,

Monster Hunter Stories per 3DS,

Monster Hunter Generations/XX Save Data Transfer App per 3DS.

Gli altri giochi di Capcom che perderanno il supporto per l'online sono:

Super Street Fighter IV: 3D Edition per 3DS

Resident Evil: The Mercenaries 3D per 3DS

Dungeons & Dragons: Chronicles of Mystara per Wii U

DuckTales Remastered per Wii U

Resident Evil Revelations per 3DS

Resident Evil Revelations per Wii U