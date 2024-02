Nintendo Switch 2: retrocompatibilità completa con Nintendo Switch, secondo un'indiscrezione

Stato a una voce di corridoio raccolta da PH Brazil, solitamente molto addentro alle cose di Nintendo e con un ottimo curriculum in fatto di indiscrezioni rivelatesi fondate, Nintendo Switch 2 sarà completamente retrocompatibile con Nintendo Switch. Non solo, perché potrebbe anche migliorarne i giochi. Stando a quanto appreso da Lima, molti studi di sviluppo starebbero già testando la retrocompatibilità della nuova console.

Una caratteristica desiderata

La retrocompatibilità sarà importante per Nintendo Switch 2

La retrocompatibilità è uno degli argomenti più dibattuti tra quelli riguardanti la nuova console di Nintendo, non ancora presentata e chiamata ufficiosamente Nintendo Switch 2. Stando all'indiscrezione, la casa di Mario avrebbe curato particolarmente questo aspetto, garantendo che tutti i giochi di Nintendo Switch, sia in formato fisico, sia in formato digitale, possano essere fruiti sul nuovo hardware. Non solo, perché pare che gli sviluppatori potranno applicare anche dei miglioramenti.

C'è da specificare che, nonostante la fonte sia considerata molto attendibile nella comunità di Nintendo, stiamo ancora parlando di informazioni non confermate e che, quindi, vanno prese come tali. Del resto Nintendo Switch 2, o come altro si chiamerà la nuova console, non è stata ancora presentata, quindi è giusto applicare una sana dose di cautela.

Per il resto vi ricordiamo che ormai moltissime voci danno in arrivo la nuova console di Nintendo per il 2024. Del resto Nintendo Switch è giunta ormai alla fine del suo ciclo di vita, seppur in modo glorioso, visto che ancora vende molto bene.