Helldivers 2: sviluppatori si devono guadagnare il diritto di monetizzare, per il direttore creativo

Pilestedt, che è anche il CEO di Arrowhead , lo studio di sviluppo del gioco, ha toccato l'argomento parlando di meccaniche pay-to-win, che non vuole introdurre in Helldivers 2. Insomma, secondo lui le microtransazioni vanno equilibrate e il gioco deve rispettare i giocatori che non vogliono spenderci soldi sopra.

Il diritto di monetizzare

"Sono di parte, ma ci siamo davvero impegnati a non renderlo pay-to-win, anche se gli oggetti funzionano in modo differente." Ha scritto l'uomo in un post su X, che ha poi continuato: "L'unico oggetto che è pay-to-win à il revolver, che vi farà vincere tutte le gare per chi ha la pistola più cool. L'unico problema è che non è molto potente."

Pilestedt ha poi spiegato, in un altro post di risposta a un giocatore, che la filosofia di Arrowhead in merito alle microtransazioni è: "Devi guadagnarti il diritto di monetizzare, è un principio a cui credo davvero moltissimo. Se le persone vogliono supportare il gioco, possono farlo, ma non li forzeremo mai."

Per inciso, Helldivers 2 ha una moneta premium, i Super Credit, spendibili nel Superstore del gioco. Ma gli stessi oggetti possono essere trovati esplorando, svolgendo missioni e scambiando medaglie.

Per il resto vi ricordiamo che Helldivers 2 è disponibile per PC e PS5. Per ora si è rivelato un successo su entrambe le piattaforme.