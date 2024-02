Persona 3 Reload in sconto su Amazon Italia per PS4, PS5 e Xbox

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di acquistare Persona 3 Reload per PS5, PS4 e Xbox (One e Series sullo stesso disco). Lo sconto segnalato rispetto al prezzo consigliato è del 13%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato indicato da Amazon è 70.90€. Il prezzo attuale è il più basso di sempre per la piattaforma. Il prodotto è venduto da EVERGAME e spedito da Amazon.

Persona 3 Reload, la nostra recensione

Persona 3 Reload propone tanti personaggi di qualità

Nella nostra recensione vi abbiamo spiegato che Persona 3 Reload "poggia su basi così forti da essere ancora oggi in larga parte godibilissime da chiunque e il lavoro fatto da Atlus su meccaniche e comparto tecnico è riuscito comunque ad ammodernare in modo significativo il gioco. Tanto basta per ributtarsi nel suo mondo, perché la storia di Persona 3 merita di essere rivissuta molte altre volte, specie in un pacchetto così curato e rifinito."

Questa versione propone un rifacimento grafico per sfruttare le console di attuale generazione.