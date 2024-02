DC Universe Online: Daybreak Games colpita dai licenziamenti, incluso il team di supporto del gioco

Anche Daybreak Games, lo studio di DC Universe Online e Planetside 2, sarebbe stato colpito dai licenziamenti. A riportarlo è stato l'nsider @ethangach, che purtroppo non ha condiviso ulteriori dettagli in merito all'accaduto. Per adesso non c'è niente di confermato, ma non sarebbe la prima volta che Daybreak licenzia personale nel corso della sua storia, in base all'andamento dei suoi titoli, praticamente tutti dei live service.

In questo caso a essere colpito maggiormente pare essere stato proprio il team di DC Universe Online. Qualche sospetto lo si era avuto lo scorso dicembre, quando era stata rinviata l'uscita della versioni native per PS5 e Xbox Series X/S al primo trimestre del 2024, ora si è avuta un'ulteriore conferma, anche se solo sottoforma di voce di corridoio, che l'MMO dedicato all'universo di DC Comics non stia andando benissimo.