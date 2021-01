Nintendo Switch avrà un 2021 da sogno, secondo un insider brasiliano

Nintendo Switch avrà un 2021 da favola, almeno stando a quanto rivelato da PH Brazil, streamer e insider brasiliano seguito da personaggi affidabili come Nibel.

Secondo a quanto ha postato su Twitter, nel corso di quest'anno usciranno sulla console ibrida di Nintendo: The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, un nuovo Splatoon (forse uno spin-off), un nuovo Metroid (Metroid Prime 4?), un nuovo Fire Emblem (forse un remake, vista l'immagine di Seliph), il remake di Pokémon Diamante (vista l'immagine di Dialga).

Che dire? Se anche solo un paio dei giochi citati uscissero davvero, sarebbe comunque un grande 2021 per Nintendo Switch, console che continua a mietere successi e che sta dominando le classifiche. A prescindere da tutto, Nintendo deve avere qualcosa in serbo per la sua console, visto che non potrà certo lasciarla sguarnita di nuove uscite per 365 giorni.