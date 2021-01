13 Sentinels: Aegis Rim ha venduto 300.000 copie, novità da Atlus

13 Sentinels: Aegis Rim, uno dei giochi più belli del 2020, ma non molto citato perché poco pubblicizzato (quindi escluso da ogni gara per il GOTY), ha venduto 300.000 copie, come svelato da Atlus in una cartolina di auguri per un buon 2021, pubblicata dalla rivista giapponese Famitsu. Naturalmente non si tratta di vendite stellari, ma sufficienti per una produzione media, che però conferma le grandi capacità dello sviluppatore Vanillaware.

Oltre a parlare delle vendite di 13 Sentinels: Aegis Rim, la cartolina di Atlus cita anche lo sviluppo di Shin Megami Tensei V e Project RE: Fantasy, e svela l'arrivo di un progetto commemorativo per il 25° anniversario della serie Persona, che cade nel 2021. Non è la prima volta che Atlus ne fa menzione, e come al solito non ha specificato se si tratti di un gioco o di qualcos'altro.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che 13 Sentinels: Aegis Rim è disponibile in esclusiva per PS4. Se volete saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione, dove abbiamo scritto:

13 Sentinels: Aegis Rim è un gioco meraviglioso da vedere, intrigante da scoprire e divertente da giocare quando si tratta di scendere in battaglia. Dopo anni di silenzio, Vanillaware torna con un centro quasi perfetto, sporcato solo da un'occasionale mancanza di chiarezza su come far procedere la storia e una ripetitività che, per quanto stimolanti possano essere, alla lunga si fa sentire durante i combattimenti. Per il resto siamo di fronte a una trama sapientemente costruita, complessa ma non incomprensibile, che si prende i suoi tempi per svelarsi senza perciò nascondere i dettagli utili alla sua comprensione - anzi, spesso divertendosi a metterli in bella vista. Lo stesso stile minimalista degli scontri sul campo si integra perfettamente nella struttura, lasciando all'avventura il compito di immergerci nella bellezza delle sue ambientazioni e nella profondità della storia, per la quale un plauso agli interpreti è d'obbligo. La narrazione è la parte predominante nelle trenta ore necessarie a completare il gioco ma gli appassionati della strategia troveranno soddisfazione anche nelle numerose battaglie che si accompagnano alla storia. Se siete appassionati delle opere di Vanillaware, inutile dirvi di non lasciarvi sfuggire 13 Sentinels: Aegis Rim ma anche se non avete mai sentito nominare prima lo studio e cercate una storia sci-fi raccontata come si deve, lasciatevi catturare dall'estro di Kamitani.