Nintendo Switch OLED: compatibilità completa con giochi e accessori delle altre edizioni

Nintendo ha voluto chiarire subito alcune caratteristiche di Nintendo Switch OLED. In particolare ha spiegato sulla pagina ufficiale della console che il nuovo modello è compatibile con tutti i giochi e gli accessori già disponibili per le altre edizioni di Nintendo Switch, compresi controller e base.

Gli unici problemi potrebbero venire da titoli complessi come Nintendo Labo, che sono stati progettati per le dimensioni dello schermo della console base. Leggiamo:

Nintendo Switch (modello OLED) è compatibile con tutti i giochi per Nintendo Switch?

Nintendo Switch (modello OLED) è compatibile con l'intero catalogo di giochi per Nintendo Switch.

Tuttavia, l'esperienza di gioco con alcuni degli accessori Toy-Con della serie Nintendo Labo potrebbe variare, a causa delle dimensioni diverse (per quanto riguarda la console e lo schermo) di Nintendo Switch (modello OLED) e Nintendo Switch. Le nuove caratteristiche di Nintendo Switch (modello OLED), come lo schermo di dimensioni maggiori, potrebbero anche influenzare l'esperienza di gioco con alcuni titoli.

La differente grandezza delle console e degli schermi potrebbe influenzare l'esperienza di gioco anche per i titoli di publisher terzi.

La base per Nintendo Switch (con porta LAN) può essere utilizzata anche con Nintendo Switch?

Sì, la base, inclusa la porta LAN, può essere utilizzata anche con Nintendo Switch.

Nota: potrebbe essere necessario un aggiornamento di sistema.

La base per Nintendo Switch può essere usata con Nintendo Switch (modello OLED)?

Sì, è possibile.

Nota: potrebbe essere necessario un aggiornamento di sistema.

Posso utilizzare i controller Joy-Con che ho già con Nintendo Switch (modello OLED)?

Sì. I controller Joy-Con inclusi con Nintendo Switch (modello OLED) sono identici ai controller già disponibili.

Posso continuare a utilizzare i miei accessori per Nintendo Switch con Nintendo Switch (modello OLED)?

Sì, gli accessori esistenti sono compatibili con Nintendo Switch (modello OLED).

Quindi, volendo, è possibile fare l'upgrade alla nuova versione della console in modo abbastanza indolore. Per tutte le informazioni su Nintendo Switch OLED, leggete la notizia con l'annuncio.