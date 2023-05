Nintendo Switch Online: Super Mario Advance 1, 2 e 3 disponibili per gli abbonatiabbonati

Super Mario Advance, Super Mario World: Super Mario Advance 2 e Yoshi's Island: Super Mario Advance 3, sono ora disponibili per tutti gli abbonati del servizio Nintendo Switch Online con Pacchetto aggiuntivo.

Agli abbonati basterà entrare nell'applicazione Game Boy Advance per vedere i nuovi giochi nella libreria. Si tratta di tre classici assoluti per la console portatile di Nintendo, tre titoli che faranno sicuramente felici tutti i fan di Super Mario. Vediamo il trailer:

Con questa aggiunta tutti i Super Mario Advance sono stati resi disponibili su Nintendo Switch. Gli altri giochi della vecchia console disponibili per gli abbonati sono:

Super Mario Advance 4: Super Mario Bros. 3

WarioWare, Inc.: Mega Micro Games

Kuru Kuru Kururin

Mario Kart: Super Circuit

Mario & Luigi: Superstar Saga

The Legend of Zelda: The Minish Cap

Metroid Fusion

Nintendo ha annunciato che in futuro gli abbonati a Nintendo Switch Online con Pacchetto Aggiuntivo riceveranno anche: Kirby & The Amazing Mirror, Fire Emblem, F-Zero Maximum Velocity e Golden Sun.

Intanto vi riordiamo che Nintendo Switch Online è l'abbonamento digitale di Nintendo per Nintendo Switch. Permette di abbonarsi per 12 mesi spendendo 19,99€ così da avere le funzioni di base, come la possibilità di giocare online, oppure sempre per 12 mesi, ma con una spesa di 39,99€ per avere anche dei giochi usciti su Nintendo 64, Game Boy Advance e SEGA Mega Drive, oltre che dei contenuti esclusivi per alcuni giochi di Nintendo Switch.