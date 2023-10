Odyssey, Blizzard potrebbe presentare il gioco in occasione della BlizzCon 2023

Durante l'ultimo episodio del podcast video The Xbox Two, il giornalista Jez Corden ha avuto modo di parlare anche della BlizzCon 2023 , affermando che Odyssey potrebbe essere presentato durante la cerimonia di apertura dell'evento, che durerà circa due ore e mezza.

Il momento del video in cui Corden parla di Odyssey è al minuto 46:42. Va effettivamente detto che Corden non da per certa la presenza del gioco, che dovrebbe essere un survival, ma suggerisce di guardare la cerimonia a chiunque fosse interessato a saperne di più, sia ai fan Xbox, sia a quello PC e PS5.

Attualmente Blizzard Entertainment è diventato uno studio di Microsoft, quindi parte dell'ecosistema Xbox, ma considerando la natura multigiocatore e live service di Odyssey, che stando a precedenti voci di corridoio dovrebbe essere un survival, potrebbe uscire su tutte le piattaforme più diffuse, anche perché dovrebbe essere prossimo alla conclusione delle sviluppo.

Naturalmente va specificato che il nome Odyssey non è certo, anche se è stato dato praticamente come tale da vecchie indiscrezioni, provenienti sempre da Corden. Per il resto, purtroppo, non ci sono ulteriori dettagli.

La BlizzCon 2023 si svolgerà ad Anaheim tra venerdì 3 e domenica 5 settembre. Confermati appuntamenti per Diablo 4, World of Warcraft, Overwatch 2 ed Heartstone.