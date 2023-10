Signalis: l'aggiornamento 1.2 rimuove il maggiore problema del gioco

Lo studio di sviluppo rose-engine ha pubblicato l'aggiornamento 1.2 di Signalis, survival horror di stampo classico uscito a fine 2022, che sistema il più grosso difetto del gioco: le dimensioni dell'inventario.

Adesso non solo è possibile portare con sé più oggetti, ma la torcia e la fotocamera non occupano più slot, lasciando spazio ad altro. L'inventario precedente, che comunque si può lasciare per non modificare l'esperienza, aveva ben pochi slot a disposizione e costringeva il giocatore a tornare continuamente sui suoi passi per gestirlo, andando un bel po' a minare l'impatto dell'avventura, come sottolineato nella nostra recensione.