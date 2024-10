Ora World of Warcraft Classic ha una cavalcatura da 265 dollari

NetEase Thunderfire, partner di Blizzard in Cina, ha introdotto nel mercato locale una versione volante della famosa cavalcatura Spectral Tiger per World of Warcraft Classic , rendendola disponibile nei Chinese Classic Realms. La parte più interessante è che costa la bellezza di 1888 CNY, o 265 dollari , ed è usabile in tutte le versioni del gioco.

Lo stesso modello, ma dal prezzo alle stelle

La nuova Spectral Tiger ha mantenuto lo stesso modello, ormai iconico, dell'originale, nonché la stessa corazza. Inoltre ha una velocità di volo del 310%, quella standard. Cos'ha di particolare, quindi? Nulla. I giocatori che in passato hanno acquistato la Spectral Tiger normale, possono acquistare la nuova con un grosso sconto, pagandola 82 dollari.

C'è da dire, che visto come viene gestito World of Warcraft in Cina, la decisione di lanciare una cavalcatura così costosa deve essere arrivata soprattutto da NetEase, che evidentemente ha voluto sfruttare la fama della cavalcatura originale, che di suo aveva venduto milioni di esemplari. Comunque sia, immaginiamo che Blizzard non abbia mosso grosse rimostranze per l'iniziativa.

Naturalmente il prezzo ha generato diverse polemiche, sia perché decisamente alto (molti temono che diventi un precedente), sia perché Blizzard / NetEase si sono limitate a riproporre il vecchio modello, con le stesse animazioni, con l'unica aggiunta del potere di volare. Sostanzialmente la spesa per realizzarlo è stata davvero minima (in questo caso è possibile dirlo), ma il prezzo si è moltiplicato. Rimane il fatto che sono gli utenti a scegliere se acquistare o meno gli oggetti di gioco, giustificandone l'esistenza.