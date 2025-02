PlatinunGames ha rimosso i riferimenti a molti giochi dal suo sito ufficiale, anche recenti

Recentemente, lo studio di sviluppo giapponese PlatinumGames , noto per serie quali quella Bayonetta o titoli d'azione come Vanquish, attualmente impegnato nella realizzazione di Ninja Gaiden 4 , ha aggiornato il suo sito ufficiale rimuovendo i riferimenti a moltissimi giochi, alcuni dei quali anche molto recenti, come ricostruito usando wayback machine. I motivi della scelta sono sconosciuti, visto che non c'è stata comunicazione in merito.

Grandi differenze

Il 24 dicembre 2024 la pagina dei giochi sviluppati dallo studio mostrava ancora:

Tutti i giochi di PlatinumGames

Oggi, invece, mostra:

Le serie ancora attive di PlatinumGames?

Inoltre, l'indice del sito è stato aggiornato per rimuovere i link ai vecchi giochi. Vediamo il vecchio:

Vecchio indice dei giochi di PlatinumGames

Ecco invece il nuovo:

Il nuovo indice dei giochi di PlatinumGames

Da notare, che le pagine dei giochi rimossi sono ancora online, come dimostrano questi esempi: Infinite Space e Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutants in Manhattan. I fan si stanno quindi chiedendo come mai eliminarli dal sito. In fondo sono tutti giochi creati dallo studio, che quindi fanno parte della sua storia. È vero che alcuni non sono più disponibili per l'acquisto su nessuna piattaforma, come il live service Babylon's Fall o World of Demons (era un'esclusiva per Apple Arcade), ma in altri casi si parla di opere ancora acquistabili, come Sol Cresta, con quest'ultimo che, ad esempio, è stato anche autopubblicato.

Probabilmente PlatinumGames vuole dare più importanza ai suoi lavori di maggior successo, evitando che vengano confusi con altri che, invece, non le fanno più incassare nulla. Alcuni si chiedono però se, invece di rimuoverli completamente, non avrebbe potuto metterli in secondo piano, mantenendoli comunque presenti (magari creando una sezione "legacy" del sito).