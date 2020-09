PS5: su Amazon si possono prenotare DualSense, Cuffie Pulse 3D e telecomando

Su Amazon Italia sono fintamente aperte le prenotazioni di tutti gli accessori di PS5. Questo è avvenuto 24 ore dopo che il colosso della distribuzione online ha aperto i preorder di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition. In questo modo potrete accoppiare un secondo DualSense, le Cuffie Pulse 3D, base di ricarica e il telecomando multimediale alla console next-gen di Sony.

Nella speranza che anche questi accessori non vadano immediatamente in sold-out come successo con le console.