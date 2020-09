Fortnite, Distruggi raccoglitori e Infliggi danni con i resti di un raccoglitore

In questa rapida guida vi daremo una mano con due nuove sfide della Settimana 4 di Fortnite Stagione 4, note all'interno del Battle Royale di Epic Games come Distruggi raccoglitori e Infliggi danni con i resti di un raccoglitore. Se non sapete neppure di cosa stiamo parlando, siete nel posto giusto.

Potrete completare le sfide di Fortnite Stagione 4 nello stesso momento, o comunque seguendo la stessa procedura che stiamo per illustrarvi. Sia Distruggi raccoglitori che Infliggi danni con i resti di un raccoglitore potranno infatti essere gestite contestualmente: l'importante è trovare, all'interno della mappa di gioco di Fortnite, degli Ingordi.

Gli Ingordi sono gli emissari di Galactus: recentemente aggiunti come meccanica di gioco dagli sviluppatori di Epic Games, sono dei mostri / statue presenti in alcuni luoghi della mappa di gioco. Attaccano a vista, rilasciando delle piccole creature volanti, che per l'appunto si chiamano raccoglitori: il vostro compito è abbatterne il più possibile. Ma non è tutto: i raccoglitori, una volta caduti a terra, possono essere raccolti e diventare delle armi ad energia equipaggiate dal giocatore. Usateli per infliggere danni ad avversari o allo stesso Ingordo, e presto avrete completato la sfida.

Eccovi un video da seguire passo passo per completare subito la missione su Fortnite Stagione 4.