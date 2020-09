Xbox Series X e S: ecco l'orario di apertura dei preordini in Italia e nel mondo

Microsoft ha annunciato ufficialmente l'orario di apertura dei preordini di Xbox Series X e S in Italia e nel mondo, così da dare a tutti la possibilità di prenotare la console per tempo, senza che ci sia il rischio di restare a bocca asciutta. Xbox Series X e S saranno prenotabili a partire dalle 9 del mattino del 22 settembre 2020.

Il colosso di Redmond, infatti, vuole evitare che si presentino le stesse scene viste con PS5, dove la scarsità di preorder ha fatto spuntare prezzi maggiorati su eBay e Subito.

Microsoft, invece, ha deciso di dare più tempo alle persone e ai negozi per organizzarsi, così da evitare, si spera, che le scorte si esauriscano subito. Come sapevamo da tempo le prenotazioni saranno aperte il 22 settembre, adesso sappiamo che lo saranno a partire dalle 9 del mattino presumibilmente in catene quali Mediaworld e GameStop, oltre che su Amazon.

Microsoft Italia ci ha confermato che "al momento" il programma Xbox All Access non è previsto nel nostro paese, mentre ufficializzerà nei prossimi giorni dove potremo effettuare la prenotazione in tutta sicurezza.

Ecco, invece, quando partiranno i preorder online nel resto del mondo:

- USA (8AM PT): Microsoft Store, Amazon, Best Buy, GameStop, Walmart, Target, Sam's Club, Newegg

- Canada (8AM PT): Microsoft Store, Amazon, Walmart, Best Buy, EB Games, The Source

- UK (8AM BST): Microsoft Store, GAME, Amazon, Dixons, Currys PC World, Argos, John Lewis, Smyths Toys, VERY, AO, Tesco, Simply Game, Shopto

- Australia (8AM AEST): Microsoft Store, JB Hifi, EB Games, Telstra, Harvey Norman

- Nuova Zelanda (8AM NZST): Microsoft Store, JB HiFi, EB Games, Spark

Alcuni paesi potranno persino prenotare Xbox Series X e S attraverso il programma Xbox All Access. Questo programma consente di entrare in possesso di una Xbox Series X e di un Xbox Game Pass Ultimate a 24,99$ al mese per 24 mesi senza ulteriori costi nascosti.

In alcuni paesi sono diverse catene dell'elettronica ad offrire questa opportunità. Scopriamo quali sono, al momento solo per l'estero:

- USA (8AM PT): Best Buy, GameStop, Microsoft Store e Walmart

- Australia (8AM AEST): Telstra

- Nuova Zelanda (8AM NZST): Spark

- UK (8AM BST): GAME e Smyths Toys

- Danimarca (9AM CEST): Elgiganten

- Finlandia (9AM CEST): Gigantti

- Norvegia (9AM CEST): Elkjøp

- Svezia (9AM CEST): Elgiganten

Vi piacerebbe se l'Xbox All Access arrivasse anche in Italia?