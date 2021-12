PS5: un'app permette di testare i grilletti adattivi del Dualsense a piacimento

PS5 Controller Trigger Test è una nuova app per iPhone e iPad che permette ai possessori di un Dualsense, il controller di PS5, di personalizzare e provare varie configurazioni dei grilletti adattivi del controller.

Come di certo saprete, il controller di nuova generazione di Sony ha diverse funzionalità uniche, come per l'appunto i grilletti adattivi, caratterizzati da una resistenza variabile, ovvero diventano più facili o difficili da premere a seconda dei parametri impostati dagli sviluppatori, offrendo così un feedback unico.

Nonostante alcuni giochi sfruttino questa peculiare funzionalità del Dualsense, attualmente non esiste un modo per testare manualmente i grilletti adattivi su PS5. E da qui nasce l'idea di PS5 Controller Trigger Test.

Una volta collegato il Dualsense al vostro iPhone o iPad, l'app permette di testare a piacimento le varie impostazioni dedicate dei grilletti adattivi del controller PS5 e non solo, grazie a un'interfaccia piuttosto semplice e funzionale, di cui vedrete un esempio nell'immagine qui sotto. Ad esempio, è possibile modificare l'intensità della vibrazione dei grilletti o aumentare il peso necessario per premere fino in fondo L2 e R2, con impostazioni separate per ogni tasto.

Un'immagine dell app PS5 Controller Trigger Test

Ovviamente si tratta di un'app per "smanettoni" e pensata per soddisfare la curiosità di alcuni giocatori, che magari vogliono vedere fino a dove si può spingere il controller di PS5, o per chi vuole effettuare dei test manualmente per valutare la possibile presenza di problemi di funzionamento dei grilletti adattivi del Dualsense. Infatti, non è possibile salvare i parametri settati nell'app per poi sfruttarli effettivamente nei giochi.

"Ho sempre voluto testare e pasticciare con i diversi effetti dei grilletti del Dualsense", afferma Rihab Mehboob, lo sviluppatore dell'app. "Ma non molti giochi li sfruttano e quando lo fanno, non è possibile personalizzare questa funzione."

L'app PS5 Controller Trigger Test è disponibile nell'App Store per iOS e Android con OS 14.5 o superiore al prezzo di 1,99 dollari, praticamente il costo di un caffè. Al momento non ci sono piani per una versione Android, ma Mehboob ha comunicato a IGN che gli piacerebbe imparare a programmare anche per questa piattaforma.