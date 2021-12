I roguelike vanno ancora fortissimo

Rogue

Rogue viene considerato il capostipite dei Roguelike

I roguelike non moriranno mai o, quantomeno, non sono certo morti nel 2021. La loro stessa natura li rende particolarmente affascinanti per i videogiocatori, pieni come sono di rinforzi casuali e di meccaniche pensate appositamente per aumentare a dismisura la longevità. Non solo, perché i titoli migliori garantiscono un'immersione totale in ogni partita, il cui ritmo viene interrotto solo dall'inevitabile morte o dal raggiungimento della fine.

Il nome del genere deriva da Rogue di Michael Toy, Glen Wichman e Ken Arnold, gioco di ruolo per terminali Unix del 1980, più tardi portato su altri sistemi da A.I. Design, che curò la versione MS-DOS (1984), e Epix, che si occupò di tutte le altre piattaforme (1985). L'obiettivo dato al giocatore era davvero semplice: scendere in un dungeon per trovare l'Amuleto di Yendor. A differenza di altri giochi di ruolo dell'epoca, come Dunjonquest: Temple of Apshai di Jim Connelley, Jon Freeman e Jeff Johnson, e Akalabeth: World of Doom di Richard Garriott, Rogue era davvero semplice e diretto: scelto il nome del personaggio, si veniva catapultati nel dungeon, di cui ogni piano era un miscuglio casuale di stanze e corridoi.

Un'altra immagine di Rogue. Notare la grafica spartana

Il giocatore doveva perlustrare i piani del dungeon, cercando oggetti come pozioni o pergamene e prendendo decisioni sul momento per non finire ammazzato. I livelli più profondi avevano alcune varianti, come delle stanze buie e dei nemici più forti, ma in generale Rogue manteneva dall'inizio alla fine una grande semplicità e chiarezza espositiva, due caratteristiche assenti da molti titoli a lui contemporanei. Considerando che quell'anno l'allora quasi neonato mercato dei videogiochi vide l'uscita di giochi di ruolo intricati come il primo Wizardry o il primo Ultima, capirete che Rogue era in netta controtendenza, nonostante l'interfaccia testuale e la grafica spartana realizzata in codice ASCII. Certo, era molto difficile, ma allo stesso tempo era davvero accessibile. Chi volesse provare Rogue può trovarlo comodamente su Steam, dove costa pochissimo.