PS5 in bundle con FIFA 23 su Amazon Italia, ma a prezzi sempre più alti

PS5 è sempre più spesso disponibile su Amazon Italia, ma purtroppo si tratta spesso di unità disponibili tramite rivenditori di terze parti che propongono prezzi sempre più alti. Ora, ad esempio, troviamo un bundle di PS5 con lettore ottico insieme a una copia di FIFA 23, al prezzo minimo di 869€.

Al momento della scrittura, ci sono molteplici modelli a disposizione, ma i prezzi vanno fino a 1.179€. Potete trovare delle unità a 929.90€, 949€, 969€ e 999€, ma molte unità sono oltre i 1.000€. Il prezzo effettivo di questo bundle dovrebbe essere intorno ai 600€.

In questo giorni abbiamo visto che i rivenditori hanno messo in circolazione anche delle unità di PS5 in bundle con God of War Ragnarok, arrivando a prezzi molto simili. È chiaro che in questo periodo sono in circolazione più PlayStation 5 rispetto ai mesi passati e che i bundle con giochi di punta stanno aumentando, ma poco serve se varie unità vengono poi rimesse in circolazione da rivenditori a prezzi maggiorati.

PS5 standard con il controller DualSense

Al momento della scrittura non sono più disponibili, ma fino a poche ore fa erano presenti su Amazon delle PS5 senza alcun bundle a prezzo maggiorato, intorno agli 800 - 900 euro. Considerando che in questo momento non sono più disponibili, è credibile che qualcuno le abbia comprate molto rapidamente.

In altre parole, la richiesta per la console è ancora molto alta in Italia e ci sono molti giocatori che sono disposti a spendere molto di più del prezzo di listino pur di avere una PS5.