PS5 è la console più venduta in Europa a ottobre, per la prima volta da settembre 2021

Da GSD arrivano i dati complessivi del mercato hardware videoludico riguardanti l'Europa a ottobre 2022, con escluse Regno Unito e Germania, che vedono PS5 come la console più venduta, superando Nintendo Switch per la prima volta da settembre 2021.

Come riportato da GamesIndustry.biz, il mese di ottobre 2022 ha mostrato un calo per PS5 ma anche per Nintendo Switch, in quest'ultimo caso ancora più netto. Questo ha portato al sorpasso di PS5 sulla console Nintendo, cosa che non accadeva da settembre 2021, quando Switch aveva subito un altro calo nelle vendite a causa dell'imminente uscita della versione OLED.

In ogni caso, nonostante vendite inferiori rispetto al mese di ottobre dell'anno precedente, PS5 è riuscita ad emergere come la console più venduta in Europa, almeno per quanto riguarda i paesi presi in considerazione da GSD, ovvero buona parte del continente tranne Regno Unito e Germania, in linea con i dati che la vedono la console più venduta nel terzo trimestre 2022 a livello mondiale.

Tuttavia, ci sono notizie positive anche per Xbox Series X|S, considerando che si tratta dell'unica piattaforma che non ha visto calare le vendite rispetto all'anno precedente, con anzi un incremento del 26% rispetto al medesimo periodo del 2021. Come al solito, non ci sono dati precisi pubblici per quanto riguarda la quantità delle console vendute.

In termini di accessori, oltre 1,18 milioni di prodotti sono stati venduti attraversi i territori tracciati dalla compagnia nel corso del mese di ottobre 2022, altro calo di oltre il 13% rispetto a ottobre 2021, così come un altro calo è stato registrato anche nelle vendite delle card prepagate per store e servizi digitali, di circa il 7% rispetto all'anno precedente.