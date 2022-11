Black Panther: Wakanda Forever in streaming su Disney+, un possibile periodo d'uscita

Black Panther: Wakanda Forever, il nuovo film del Marvel Cinematic Universe, è disponibile da pochi giorni nei cinema in Italia, ma quando uscirà in streaming su Disney+, considerando che tutte le licenze Marvel sono destinate a inserirsi nel catalogo dell'abbonamento? Non c'è ancora una data d'uscita precisa, ma possiamo inserire il possibile periodo di uscita tra la fine di dicembre 2022 e gennaio 2023.

Al contrario di altri film Marvel e Disney, come per esempio Black Widow, Black Panther: Wakanda Forever ha avuto il suo lancio tradizionale nei cinema, con un rilascio in streaming soltanto successivamente a un periodo di presenza esclusiva nelle sale cinematografiche.

Black Panther: Wakanda Forever, il poster

Per quanto riguarda l'estensione di questo periodo di esclusiva, non c'è una misura standard per quanto riguarda Marvel, ma possiamo derivare una quantità di giorni.

Il periodo minimo intercorso tra l'uscita al cinema e il rilascio in formato streaming su Disney+ è stato di 48 giorni, come è successo per Doctor Strange nel Multiverso della Follia, mentre il periodo massimo (almeno da quando esiste il servizio in streaming in questione) è stato di 69 giorni, ovvero quelli che sono intercorsi tra il lancio al cinema e in streaming di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli.

Altri film, come il recente Thor: Love and Thunder ed Eternals, hanno avuto finestre di lancio in streaming simili a quest'ultima, ovvero rispettivamente 62 e 67 giorni, facendo pensare a una pausa di due mesi come il periodo probabilmente più probabile per l'attesa tra il lancio al cinema e su Disney+. Per questo motivo, siamo portati a pensare che Black Panther: Wakanda Forever sia destinato ad arrivare probabilmente tra la fine di dicembre 2022 e gennaio 2023, ma ovviamente restiamo in attesa di eventuali annunci da parte di Marvel e Disney al riguardo.