Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia, la recensione delle nuove e folli avventure dei Galli

Continuate a leggere la nostra recensione di Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia per capire che cosa c'è di nuovo, quanto è stato riciclato, e complessivamente i motivi delle nostre perplessità.

La produzione di nuovi videogiochi di una serie apprezzata dovrebbe rendere tutti contenti; tuttavia i nostri lettori avranno già avuto di notare che non sempre i risultati sono rose e fiori, prima con la recensione di Asterix & Obelix XXL 3 nel 2019, più di recente con quella di Asterix & Obelix: Slap Them All! del 2021. A distanza di appena un anno, in effetti, ci troviamo di nuovo alle prese con una terza iterazione che è un'esperienza poco più che piacevole.

Trama e struttura: questi romani continuano ad essere pazzi

Il colpo d'occhio di Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia molto spesso è soddisfatto

Piuttosto che prendere spunto da uno degli innumerevoli fumetti del periodo d'oro di Goscinny e Uderzo, con Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia gli sviluppatori hanno preferito proporre storia inedita e spensierata, immaginando magari di rivolgersi ad un pubblico di giocatori occasionali o comunque di non perfetti conoscitori del contesto narrativo di partenza. La trama, in effetti, si mostra priva di chissà quali pretese e vanta pochi elementi innovativi degni di interesse anche per i fan storici: in Hibernia (l'attuale Irlanda) i romani sono praticamente a un passo dalla conquista del villaggio del gallo Irishcoffix, il quale manda allora la figlia Keratina a chiedere soccorso ai cugini del continente.

Keratina spiega che gran parte dei problemi è legata alla scomparsa dell'amatissimo ariete dalle corna d'oro di Irishcoffix; ovviamente, in Gallia, Asterix e Obelix non ci pensano di volte a partire come singoli rappresentati di una spedizione di soccorso improvvisata, perché ogni scusa è buona per picchiare qualche romano. Per arrivare ai titoli di coda di Asterix & Obelix XXXL: The Ram From Hibernia basta poco, dalle quattro alle cinque ore, a seconda del proprio ritmo di gioco. Il discorso è diverso qualora tentiate di ottenere tutte le medaglie d'oro di ogni singolo livello. In questo caso dovrete rigiocarli uno alla volta (e più volte, presumibilmente) rispettando tutta una serie di parametri, per esempio completandoli entro un certo numero di minuti.

La struttura del prodotto è estremamente semplice e lineare: la storia fa da collante ad una serie di scenari (sei in tutto) semplicemente giustapposti tra loro; all'interno delle singole aree di gioco, ogni livello non fa altro - a propria volta - che giustapporre altro terreno esplorabile. In questo contesto, il giocatore deve ripulire una determinata area da tutti i romani presenti, sbloccare l'accesso alla successiva, e proseguire a oltranza: niente di più, niente di meno. La semplificazione è davvero notevole, anche se il level design non si è eccessivamente impoverito rispetto all'ultimo capitolo 3D dedicato allo storico duo; pure, sono evidenti una certa mancanza di creatività e qualsiasi volontà di sperimentazione.