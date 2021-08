PS5: per Hermen Hulst le esclusive sono essenziali per il futuro di PlayStation, mai su Xbox

Secondo Hermen Hulst le esclusive sono ancora uno degli elementi chiave del futuro di PlayStation, e in particolare di PS5, la nuova console della compagnia. Il capo dei PlayStation Studios ha toccato l'argomento in una lunga intervista rilasciata alla testata Game Informer, in cui ha illustrato la filosofia di Sony riguardo la pubblicazione dei suoi giochi.

Intanto ha dichiarato di non attendersi l'arrivo di titoli dei franchise di punta su Xbox Series X e S, perché non avverrà mai. Su PC invece sarà pubblicato qualcosa, ma più tardi rispetto alle console di Sony, un po' come avvenuto con Horizon Zero Dawn e Days Gone.

L'unica eccezione alla regola è la serie MLB The Show, che però è figlia di accordi particolari e su Xbox viene pubblicata da MLB Advanced Media, non da Sony come avviene su console PlayStation. Hulst: "Sinceramente non riesco a immaginarci mentre lo facciamo con una delle esperienze che definiscono la nostra piattaforma e che realizziamo nei PlayStation Studios."

Nell'intervista Hulst ha anche confermato che ci sono molti progetti ancora segreti in sviluppo dai PlayStation Studios e che altri arriveranno, come ad esempio quello di Haven, la nuova software hosue di Jade Raymond, titolo che lo intriga particolarmente. Staremo a vedere quanti e quali saranno gli altri.