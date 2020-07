PS5: seguite la presentazione del DualSense in diretta sul nostro canale Twitch

Vi confermiamo che oggi 17 luglio 2020, a partire dalle 18, seguiremo in diretta su Twitch la presentazione del controller DualSense, l'innovativo gamepad di PS5. Per l'occasione abbiamo creato uno slot speciale all'interno del nostro fitto programma di dirette dell'UltraPop Festival: Francesco Serino e Vincenzo Lettera commenteranno dal vivo questo primo hands-on della periferica.

Un po' a sorpresa nelle serata di ieri è arrivata la notizia che oggi alle 18 ci sarà un appuntamento speciale del Summer Game Fest nel quale Geoff Keighley mostrerà per la prima volta dal vivo il DualSense, il nuovo controller di PlayStation 5. Un'occasione piuttosto ghiotta per parlare della nuova console di Sony, ma soprattutto per scoprire le tante novità di questa periferica, descritta da molti come innovativa.

Per l'occasione, quindi, abbiamo fatto dei cambi all'interno del programma dell'UltraPop Festival di oggi, spostando l'appuntamento intitolato "Creare musiche per videogiochi" alle 19 e dedicando l'ora precedente al commento di questa presentazione.

In studio ci saranno Francesco Serino e Vincenzo Lettera, che commenteranno e analizzeranno quanto detto e mostrato da Keighley e poi risponderanno alle vostre domande.

L'appuntamento è quindi fissato alle 18, ma tanto voi sarete sintonizzati a partire dalle 15, vero?