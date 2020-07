No Man’s Sky: Xbox Game Pass e Win 10 hanno portato un 1 milione di nuovi giocatori

L'arrivo su Xbox Game Pass e Win 10 ha portato oltre un 1 milione di nuovi giocatori in No Man's Sky. Questo risultato, assieme all'aggiornamento che rende cross-play il gioco, sta facendo registrare ad Hello Games il picco massimo di utenti contemporanei.

Un risultato notevole, soprattutto considerando che arriva a due anni di distanza dal debutto su Xbox One. E una nuova dimostrazione che l'Xbox Game Pass non è solo una "vetrina" importante per Microsoft, ma uno strumento che aiuta gli sviluppatori ad ampliare enormemente la propria base di utenza, grazie alla quale attivare introiti economici differenti rispetto a quelli legati al semplice prezzo di copertina.

Nel frattempo Hello Games sta continuando ad aggiornare gratuitamente No Man's Sky, rendendolo un progetto paragonabile non solo alle aspettative iniziali, ma persino un gioco migliore e più grande. Nelle scorse ore lo sviluppatore ha annunciato No Man's Sky: Desolation, la nuova espansione inquietante e action, ampliando ulteriormente il tipo di esperienze che è possibile trovare all'interno di questo simulatore di volo spaziale procedurale.

Voi lo avete provato recentemente? Parlando di Xbox Game Pass, invece, sapevate che Project xCloud sarà integrato all'interno dell'Ultimate senza costi aggiuntivi?