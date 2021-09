PS5: Sony ha una lista di "idee fantastiche" per gli update della console

Sony, in un articolo pubblicato sul PS Blog, ha parlato del mondo PlayStation e di PS5 e, tra i vari commenti, ha affermato che per gli update della console vi è una lista di "idee interessanti, eccitanti e fantastiche". Ecco quanto è stato dichiarato nel dettaglio.

A parlare è Hideaki Nishino, SVP per la divisione Platform Experience. Nishino afferma: "Abbiamo imparato molto con PS4 e continuiamo a imparare dal modo in cui i giocatori usano il sistema e come si comportano i giochi. Sappiamo cosa è più accettato e più popolare; quali caratteristiche non vengono utilizzate. Quindi, prima del lancio di PS5 avevamo una lista gigantesca di cose che volevamo fare. In realtà, sognavamo di fare tutto".

PS5 Digital Edition appoggiata sul fianco

Ha poi continuato affermando: "Ci sono idee interessanti, eccitanti e fantastiche nella lista. Allo stesso tempo, abbiamo oramai già lanciato PS5. Quindi, stiamo ricevendo un sacco di feedback dalla comunità attraverso i social network o direttamente dal sistema, così come dai media, dalla mia famiglia, dai miei amici. Abbiamo tonnellate di liste di feedback."

"I nostri aggiornamenti non riguardano solo gli aggiornamenti [principali] del firmware. Se guardate attentamente il sistema PS5, attraverso la rete stiamo cambiando il comportamento dell'UX abbastanza spesso. A volte facciamo qualche personalizzazione per un certo gruppo di persone per vedere come vengono usate queste caratteristiche. Quindi, ora è dinamico."

In altre parole, PS5 è in continua evoluzione e il team non ha ancora esaurito le idee. Diteci, cosa ne pensate dell'attuale software di sistema della console?

Rimanendo in tema PlayStation, ecco i giochi PS4 e PS5 in sconto con le Offerte del weekend di settembre 2021.