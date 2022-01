PS5 e Xbox Series X ricreate in formato LEGO, con una sorpresa all'interno

LEGO e i videogiochi hanno uno stretto rapporto da tempo. Un appassionato ha quindi dato forma a questa relazione creando PS5 e Xbox Series X in formato LEGO, con all'interno anche una piccola sorpresa.

Parliamo di BrickinNick, che ha ricreato PS5, Xbox Series X e i relativi controller con i mattoncini LEGO, precisamente in dimensione reale. Potete vederne un video condiviso su Twitter, qui sotto. Il creatore chiede anche di supportare la sua idea tramite ideas.lego, un sito che permette di proporre i propri progetti e, in caso di successo di pubblico e di interesse da parte della compagnia, di trasformarli in veri set LEGO da mettere in commercio.

Come potete vedere, le console sono state realizzate in modo ottimo. Per certo PS5 è quella più complessa da realizzare, con la sua struttura curva, mentre Xbox Series X ha forme più regolari e squadrate, facili da ricreare con i LEGO. Inoltre, le due console possono essere aperte e all'interno troviamo personaggi e oggetti a tema videoludico.

Nel caso di PlayStation, ad esempio, sono stati ricreati un gioco di guida (Gran Turismo?), Ratchet & Clank (la chiave inglese e il robot sono chiari) e LittleBigPlanet (l'albero e le sfere trasparenti sono un indizio facile).

Diteci, cosa ne pensate di questi modelli LEGO? Sono stati ben realizzati?