Leggende Pokémon Arceus: nuovi spot dal Giappone in attesa del debutto nei negozi

In attesa dell'uscita di Leggende Pokémon Arceus, Nintendo stuzzica la curiosità dei giocatori, in questo caso quelli giapponesi, con dei nuovi spot pubblicitari che riassumono alcune delle peculiarità della nuova opera di Game Freak.

Oltre al gameplay trailer e le nuove immagini, nei giorni scorsi il canale YouTube di Nintendo ha pubblicato anche tre spot pubblicitari, purtroppo interamente in lingua giapponese, che mostrano alcune sequenze di gameplay.

Il primo filmato offre una panoramica di alcuni dei Pokémon selvatici della regione di Hisui, come ad esempio Eevee, nonché le meccaniche di esplorazione in groppa a Pokémon come Wyrdeer, Basculegion e Braviary, quelle di cattura e i combattimenti, con le creature selvatiche che possono attaccare l'allenatore prima ancora che schieri in campo uno dei suoi Pokémon.

Il secondo spot invece è dedicato ai Pokémon Regali incolleriti, ovvero delle creature piuttosto potenti e che il giocatore dovrà riuscire a calmare con usando i loro cibi preferiti oltre alla forza bruta. Nel filmato vediamo Kleavor, la nuova evoluzione di Schyther di Hisui, Ursaring, Snorlax, Garchomp e Zoroark. Il terzo e ultimo spot, invece offre una panoramica generale del gioco, senza alcun spunto particolarmente rilevante rispetto agli altri due video.

Leggende Pokémon Arceus sarà disponibile in esclusiva per Nintendo Switch a partire dal 28 gennaio 2022.

Rimanendo in tema, sapevate che tra le idee scartate da Game Freak per la serie Pokémon c'era quella di far usare delle cinture come fruste?