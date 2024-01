qomp2: data d'uscita ufficiale annunciata per questo strano seguito di Pong

Atari ha annunciato la data d'uscita ufficiale di qomp2 , strano seguito di Pong (e del primo qomp) in cui la pallina quadrata dell'originale tenta di fuggire dal gioco. Ci potremo giocare il 20 febbraio 2024 su PC, Nintendo Switch, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S e Xbox One.

qomp2 è un puzzle game

In qomp2 il giocatore deve guidare una palla da Pong lungo dei livelli pericolosissimi, usando solo due pulsannti per cambiarne la direzione di 45 gradi. Il semplice sistema di controllo non inganni, perché per proseguire bisogneàr risolvere dei puzzle ingegnori e superare mappe labirintiche, raccogliendo al contempo alcuni collezionabili.

In totale qomp2 è composta da 30 livelli, dove vengono introdotte gradualmente delle nuove meccaniche. I fan degli arcade saranno inoltre felici di sapere che ci sono anche dei boss da sconfiggere una colonna sonora a tema ad accompagnare l'azione. Volendo c'è anche una storia da seguire, più profonda di quanto si possa immaginare (come del resto lo era nel primo qomp).