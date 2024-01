Genshin Impact: l'update 4.4 porterà diversi miglioramenti tecnici per grafica e altro

Genshin Impact sta per ricevere il grosso update 4.4 che arriverà il 31 gennaio 2024, e porterà con sé non solo nuovi contenuti ma anche alcuni miglioramenti tecnici tra grafica e altri aspetti del gioco, che risulteranno visibili dall'applicazione dell'aggiornamento.

Abbiamo già effettuato una panoramica della versione 4.4 parlando di data di uscita, banner, personaggi gratis e altro, ma in questo caso si tratta di alcuni elementi che puntano in particolare ad evolvere il gioco dal punto di vista tecnologico, nella costante evoluzione importata da MiHoYo al suo particolare action RPG.

Per la prima volta in Genshin Impact, la versione 4.4 vedrà l'applicazione di alcune tecnologie chiamate Global Far Fog e Gradient Tint Rock, che in base a quanto riferito dagli sviluppatori dovrebbero migliorare ulteriormente l'aspetto delle ambientazioni.