Palworld: i fan prendono in giro Nintendo per un post sospetto su Pokémon Scarlatto e Violetto

I dettagli in questione sarebbero alcuni segni sull'addome di Spinarak, che cambiano in base al suo umore, e alcune variazioni nelle schermate di caricamento quando si viaggia tra Paldea a Kitakami.

Nelle scorse ore Nintendo of America ha pubblicato un tweet per sottolineare alcuni dettagli di Pokémon Scarlatto e Violetto a quanto pare sfuggiti alla maggior parte dei giocatori. Molti ci hanno visto come un tentativo di distogliere l'attenzione da Palworld , survival con delle creature copiate dai Pokémon (non per niente viene chiamato Pokémon con le pistole) che sta ottenendo un enorme successo.

Un po' poco

Il tweet incriminato

Diciamo che è un po' poco per impressionare, tanto che molti hanno replicato facendo un'inetivabile confronto con Palworld. Molti hanno preso il tweet come un goffo tentativo di distrarre i giocatori dal gioco di Pocketpair: "Perché questo tweet adesso?" ha scirtto un giocatore, mentre un altro ha preso in giro il tweet scrivendo: "Surclassati da un team indie perché insistete a non evolvervi. E continuerà a succedere finché vi comporterete come se fosse ancora il 2002."

Un altro fan di Palworld ha scritto: "Pokémon è così indietro in tutti gli aspetti che onestamente è triste da guardare. Detto da un vecchio fan della serie, vi siete rifiutati di farla evolvere, che è ironico considerando il tema generale dei Pokémon."

Altri ne hanno approfittato per ricordare lo stato pietoso in cui è stato lanciato Pokémon Scarlatto/Violetto, con molti problemi ancora presenti nonostante le promesse di Nintendo sul supporto al gioco. Infine, c'è chi ha definito Palworld migliore degli ultimi Pokémon in ogni aspetto.

C'è da dire che continuare a confrontare Palworld con i giochi dei Pokémon non è molto corretto, visto che parliamo di generi completamente diversi. Palworld di suo è un survival puro, più vicino a un Ark o a un Rust che a un Pokémon, di cui prende soprattutto l'estetica delle creature.