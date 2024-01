Ace Attorney: la serie proseguirà, stando a Capcom

Capcom non ha intenzione di fermare la serie Ace Attorney , mai così attiva come negli ultimi anni. Nel 2019 è stata lanciat ala raccolta Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy, seguita da The Great Ace Attorney Chronicles nel 2021. Presto vedremo anche Apollo Justice: Ace Attorney Trilogy, per completare il quadro.

Stando a quanto detto dal producer di Apollo Justice, Kenichi Hashimoto, in un'intervista concessa con la testata giapponese 4Gamer, la serie non sarà fermata. Sicuramente si tratta di un'ottima notizia per tutti gli appassionati, che potranno continuare a seguirne le vicende.

Hashimoto: "In questo momento non c'è niente di cui parlare, ma ora abbiamo ottenuto un'ottima conoscenza del RE Engine. Posso dire che la serie Ace Attorney non sarà fermata, quindi in questo senso potete aspettarvi futuri annunci."

Un altro dettaglio interessante emerso dall'intervista è che la serie Ace Attorney avrebbe molti fan tra i tardo adolescenti e i ventenni, in particolare in Nord America. Per questo con Apollo Justice Capcom ha cercato di creare qualcosa che potesse interessare anche ai nuovi fan.

In precedenza Haruhiro Tsujimoto, il COO di Capcom, aveva parlato di ottimi risultati in tutto il mondo per la serie Ace Attorney.