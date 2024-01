Palworld: anche la colonna sonora è entrata nella top 20 globale di Steam

Che Palworld sia un grandissimo successo ormai dovrebbe essere chiaro. Lo è al punto che tutto ciò che lo riguarda è vendutissimo, compresa la colonna sonora, finita nella top 20 globale di Steam. Non capita spesso che una colonna sonora raggiunga simili vette, se non in bundle con i giochi.

Quella di Palworld, invece, si trova attualmente in diciannovesima posizione come prodotto autonomo.