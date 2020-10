Remothered: Broken Porcelain: il trailer di lancio ne annuncia la disponibilità

Remothered: Broken Porcelain è finalmente disponibile, come ci ricorda il trailer di lancio che trovate in testa alla notizia. A dare l'annuncio sono stati il publisher Modus Games, l'ideatore e director del gioco Chris Darril e lo sviluppatore Stormind Games. Potete acquistarlo e giocarci su PC (Steam e GOG), Nintendo Switch, PS4 e Xbox One.

Prequel e sequel allo stesso tempo di Remothered Tormented Fathers, Remothered: Broken Porcelain racconta le vicende di una giovane Jennifer alle prese con i misteri dell'Ashmann Inn, in cui lavora come cameriera.

Tra le novità di gameplay introdotte da questo nuovo capitolo, spiccano il sistema di crafting, che consente di creare oggetti con cui difendersi dai pericoli, e una revisione completa del sistema stealth, ora molto più preciso e profondo.

Leggiamo la descrizione ufficiale del gioco:

Broken Porcelain introduce diversi cambiamenti rispetto al capitolo precedente, soprattutto in termini di gameplay e narrazione, che infondono nuova vita ai personaggi e consentono di raggiungere un livello di coinvolgimento senza precedenti in questa inquietante avventura, sia ai nuovi fan che ai fedeli della serie.

Non sarà affatto semplice scoprire gli oscuri segreti custoditi nell'Ashmann Inn. Un fitto intreccio di misteri, su cui incombe la minaccia degli inseguitori, potenti cacciatori intrappolati nel tempo tra i confini delle sue mura, attende di essere svelato. Per sopravvivere non basterà agire rapidamente ma sarà determinante tessere la propria strategia e ricorrere all'ingegno, sfruttando le risorse di cui si è in possesso. Centrare l'esatto momento per intrufolarsi, fuggire o combattere i pericoli imminenti potrebbe infatti ribaltare la situazione, rendendo prede indifese coloro che prima erano temibili cacciatori.