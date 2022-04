Resident Evil 4, un remake fan-made in prima persona mosso dall'Unreal Engine 4

Il remake di Resident Evil 4 non è ancora stato annunciato ufficialmente da Capcom, e così alcuni fan continuano a sperimentare interpretazioni relative al quarto capitolo della serie, come questa realizzata in Unreal Engine 4. La sua peculiarità? È in prima persona.

Stando agli ultimi rumor, il remake di Resident Evil 4 prunterà a cambiare l'originale, ma immaginiamo non fino a questo punto: Capcom manterrà certamente la telecamera in terza persona per l'avventura in solitaria di Leon Kennedy.

Un motivo in più per capire come potrebbe essere il gioco con un approccio in prima persona, sebbene l'autore del progetto, Daniel Siemieniaco, si sia limitato in questo caso a creare una sequenza cinematografica piuttosto che una demo vera e propria.

Ad ogni modo, il risultato appare davvero interessante e in alcuni frangenti è difficile distinguerlo da una produzione professionale, tanta è la cura riposta sul fronte della direzione e dei dettagli.