Child of Light, il creative director Patrick Plurde lascia Ubisoft dopo 20 anni

Patrick Plurde, creative director di Child of Light nonché di Watch Dogs 2 e Far Cry 3, ha lasciato Ubisoft dopo vent'anni di carriera nell'azienda. L'autore continuerà a collaborare con la casa francese in un qualità di consulente esterno, ma potrà occuparsi anche di altri progetti.

Dopo aver lavorato in veste di game designer e level designer su alcuni episodi di Assassin's Creed, Plurde ha svolto per la prima volta il ruolo di creative director in Far Cry 3 (recensione). Successivamente ha creato Child of Light, un titolo che molti giocatori ricordano ancora con affetto.

Lo sviluppatore ha spiegato che la sua nuova posizione gli consentirà di cimentarsi anche con lavori al di fuori del campo dei videogiochi senza dover chiedere il permesso all'azienda.

"Possiamo confermare che Patrick sta lasciando Ubisoft, ma continuerà a offrire la propria consulenza ad alcuni dei nostri creative director, su richiesta, nonché al team editoriale su specifici progetti", ha dichiarato l'azienda.