The Elder Scrolls Online gratis su PC e console fino al 26 aprile

The Elder Scrolls Online è disponibile gratis su PC e console nell'ambito di un'iniziativa valida fino al 26 aprile, lanciata da Bethesda per far provare il gioco anche ai nuovi utenti.

In attesa del lancio di The Elder Scrolls Online: High Isle, che abbiamo provato alcuni giorni fa, il celebre MMORPG apre dunque i propri cancelli a chiunque voglia esplorare i suoi suggestivi scenari e unirsi alla lotta.

Scaricando la prova gratuita di TESO sarà possibile accedere al pacchetto di base con le sue quattro classi, ventitré zone, le modalità PvP, il DLC Morrowind e il prologo di High Isle.

Dopodiché, come da tradizione per questo tipo di iniziative, sarà possibile effettuare l'acquisto di un qualsiasi pacchetto di ingresso, ad esempio il preorder della nuova espansione, e conservare i propri progressi.