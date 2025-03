La Smart TV Hisense da 50 pollici QLED 4K è al prezzo minimo storico su Amazon per la Festa delle Offerte

Il prezzo consigliato per questo articolo è di 489 euro, mentre quello in promozione è di 379 euro. Parliamo dunque di uno sconto di 110 euro , che porta il prezzo al minimo storico registrato su Amazon. Tenete presente che gli sconti della Festa delle Offerte di Amazon proseguiranno fino al 30 marzo, tuttavia questa e altre promozioni potrebbero terminare prima a causa di esaurimento scorte. Insomma, se siete interessati vi conviene affrettarvi.

Le caratteristiche del TV Hisense 50A72NQ

Lo Smart TV 50A72NQ di Hisense si presenta un pannello QLED con tecnologia Quantum Dot che offre colori vividi e un'ottima qualità dell'immagine con una risoluzione massima di 4K, il tutto proponendo il classico ottimo rapporto qualità / prezzo tipico dei prodotti di questa compagnia.

Usa la piattaforma VIDAA, che include funzionalità smart per accedere a diverse app e servizi di streaming, come Netflix e Disney+, in maniera semplice e pratica. Grazie alla funzione AI Sports Mode il televisore rivela in automatico lo sport che stai guardando e, tramite l'intelligenza artificiale, migliora immagini e audio per garantire un'esperienza di qualità superiore.