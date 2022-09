Solium Infernum annunciato, è il nuovo strategico 4X dagli autori di Armello

Solium Infernum è il nuovo gioco di League of Geeks, lo studio di sviluppo di Armello, annunciato in occasione dell'EGX. Si tratta di uno strategico 4X ambientato all'inferno, in cui il giocatore dovrà scegliere una tra otto fazioni per provare a conquistare il trono, lasciato vacante dallo scomparso Principe delle Tenebre, andato chissà dove.

Gli sviluppatori parlano di versione reimmaginata dell'omonimo strategico del 2009 di Vic Davis. L'uscita è prevista per il 2023, in data ancora da destinarsi, per ora solo su PC. Solium Infernum sarà giocabile in single player, in multiplayer online (massimo sei giocatori) o in multiplayer asincrono. La grafica sarà completamente 3D, con disegni ispirati alle opere di Milton e Bosch.

Trent Kusters, fondatore e director di League of Geeks, ha detto del gioco: "Il Solium Infernum originale è uno dei più straordinari videogiochi che siano mai stati fatti. La sua evocativa visione di un inferno in stile miltoniano e il profondo focus sugli intrighi politici sono diversi da qualsiasi altra cosa sul mercato. Siamo onorati ed entusiasti di poter portare Solium Infernum alla ribalta che ha sempre meritato!"

Vediamo il trailer di annuncio del gioco in computer grafica:

Vediamo anche una galleria con le prime immagini di gioco:

