Maniac Mansion tornerà? Dopo Monkey Island, Lucasfilm Games sembra suggerirlo

Maniac Mansion potrebbe essere destinato a fare ritorno sulle scene e si tratterebbe dunque di un altro seguito atteso da anni dopo quello visto proprio in questi giorni con Return to Monkey Island, in base a quanto sembra suggerire Craig Derrick di Lucasfilm Games.

A dire il vero sembra trattarsi solo di una battuta, ma una citazione del genere non è certo sfuggita agli appassionati di avventure Lucas, visto che sembra proprio rimandare a Maniac Mansion con una precisione piuttosto sospetta, inserito in un discorso che sembra proprio richiamare un possibile progetto in sviluppo.

Craig Derrick è un executive producer di LucasFilm Games che ha avuto anche un ruolo chiave nel recupero di Monkey Island per dare avvio al progetto Return to Monkey Island, facendo da collegamento tra Ron Gilbert, Devolver Digital e la compagnia che detiene i diritti sulla serie, dunque può essere considerato un elemento ben inserito all'interno della questione.

Ebbene, in un recente messaggio su Twitter, ringraziando tutti per l'ottima accoglienza riservata da Return to Monkey Island, Derrick ha effettuato una panoramica sul lavoro che è stato svolto sul gioco, menzionando i vari creatori che hanno preso parte al progetto.



Alla fine dei ringraziamenti e dei saluti, Derrick ha concluso il thread dicendo "Sono sicuro che altro verrà detto durante i prossimi mesi e settimane, ma per ora, mi ritirerò per un pò finché non sarà il momento di tornare alla casa!"

Nella fattispecie, la frase riportata tutta in maiuscolo "BACK TO THE MANSION" è chiaramente una citazione di Day of the Tentacle, quando Bernard riceve la lettera da Tentacolo Verde con la richiesta d'aiuto al vecchio amico. Certo è un indizio un po' flebile, ma visto il successo di Return to Monkey Island non è da escludere un possibile ritorno anche di quest'altra storica avventura grafica di LucasFilm.