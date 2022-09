The Diofield Chronicle disponibile da oggi, trailer di lancio da Square Enix

The Diofield Chronicle è disponibile da oggi, 22 settembre 2022, e Square Enix ce lo ricorda con l'istituzionale trailer di lancio che accompagna l'arrivo del nuovo e interessante RPG strategico in stile nipponico su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.

Nel breve volgere di un minuto, il trailer di lancio effettua una veloce panoramica narrativa sul mondo di gioco e poi mette insieme anche diverse scene di gameplay per mostrare i vari aspetti di questo interessante titolo, che richiama un po' la tradizione di Final Fantasy Tactics.

Annunciato con un trailer allo State of Play dello scorso marzo, The Diofield Chronicle è sviluppato da veterani del genere JRPG e simili come il character designer Taiki (Lord of Vermillion III, IV), Kamikokuryo Isamu (Final Fantasy XII, XIII) e i compositori Ramin Djawadi e Brandon Campbell (Game of Thrones), cosa che rafforza l'interesse in questo titolo.

The DioField Chronicle racconta una complessa ed epica storia sullo sfondo di un mondo che mischia elementi fantasy, medievali e anche più moderni, tra momenti narrativi e battaglie a impostazione strategica.

Nella terra di Rowetale, la guerra ormai incombe tra l'Impero e le sue forti e organizzate armate e l'Alleanza, i cui abili combattenti si trovano in netto svantaggio rispetto all'avanzata dell'organizzato esercito imperiale. All'interno del caos scatenato da questi scontri, una terra sembra essere rimasta intatta e non coinvolta: il Regno di Alletain, sull'isola di DioField, situata nell'estremo nord-ovest del continente. Questa zona sembra però attirare le mire dei contendenti, considerando che sembra sia ricca di giada, materia prima utilizzata per la magia da parte dell'Impero e dell'Alleanza.

Da qui partono gli eventi narrati in The Diofield Chronicle, gioco che peraltro ha avuto una demo da testare ed è stato anche protagonista di un nostro provato.